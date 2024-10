Cor 15 aprile 2023 Ritardi col Bilancio, polemiche le opposizioni I consiglieri di opposizione ad Alghero prendono posizione in riferimento dei ritardi nell´approvazione del bilancio di previsione, che il Governo ha prorogato al 30 aprile



ALGHERO - «Siamo oramai ad aprile 2023 inoltrato, ma l'Amministrazione Conoci ancora non è riuscita a portare neppure in commissione il bilancio di previsione 2023. Il termine del 31 dicembre fissato dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) è passato da un pezzo, ma la giunta Conoci, preoccupata esclusivamente delle sue beghe interne e delle futilità, continua a dormire. La giunta dell'effimero, a quanto pare troppo impegnata tra ruote panoramiche, diavoletti e coriandoli, continua, infatti, a non preoccuparsi delle cose concrete e non trova il tempo per portare in aula lo strumento principale di un'amministrazione, il bilancio. È vero che per venir incontro ai ritardatari, come Conoci e i suoi, il governo ha concesso una proroga al 30 aprile per approvare il bilancio di previsione, ma è altresì vero che per la sciatteria dei nostri governanti nel frattempo si va avanti a vista e si lavora in esercizio provvisorio. Sarebbe il caso, dunque, che a Porta Terra la finiscano di bisticciare e inizino a lavorare per poter portare subito in discussione il previsionale». Lo scrivono Pietro Sartore (nella foto), Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo.