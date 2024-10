G.P. 15 aprile 2023 Mangia´s, resort in Sicilia e Sardegna



Resorts a cinque stelle, propietari a 4 stelle e clubs: The Mangia´s Group presenta le prime aperture della stagione 2023. Dopo l´annuncio della riapertura del 5 stelle alla Torre del Barone Resort de Sciacca, arrivano sette nuove proposte, due in Sardegna e cinque in Sicilia, che apriranno ad aprile