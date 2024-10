S.A. 17 aprile 2023 «Via Asfodelo è una porcheria» Lo sfogo di una residente algherese che denuncia sulle pagine del Quotidiano di Alghero il degrado in via Asfodelo causato dalla presenza di due "veicoli" che si trovano sulla strada ormai da mesi e sono diventati dei cassonetti per rifiuti e animali



ALGHERO - Una residente algherese denuncia sulle pagine del Quotidiano di Alghero il degrado in via Asfodelo causato dalla presenza «di due "veicoli" che si trovano sulla strada ormai da mesi, che definire in condizioni vergognose risulta un complimento». «Più volte, sia io che i miei vicini abbiamo provato a contattare la polizia, carabinieri e perfino la asl, ricevendo promesse di intervento mai mantenute. Perché ho parlato di Asl? Perché questi, che sono diventati dei veri e propri cassonetti, ospitano animali quali scarafaggi, ratti e insetti di vario tipo, che oltre a rendere il tutto di uno squallore infinito, sono anche ovviamente pericolosi per la salute».



E ancora: «si può vedere come sopra le moto-carrozzelle vi siano delle bici, o meglio, carcasse di bici, che vengono in altre occasioni abbandonate dal medesimo proprietario legate ai pali della luce di tutta la via ed abbandonate lì ad arrugginire, ostruendo il passaggio e diventando a loro volta dei rifiuti. Dulcis in fundo, da notare come i veicoli si trovino sulle strisce pedonali, ma non abbiano ricevuto nemmeno una multa, una lentezza inspiegabile in confronto alla celerità con cui le forze dell'ordine intervengono a multare chi si ferma anche solo un'ora sulle suddette» spiega la cittadina che rivolge un appello attraverso il giornale: «siamo preoccupati per la salute, disgustati da questo spettacolo ogni volta che mettiamo piede fuori casa, ed è inoltre inammissibile vedere una porcheria del genere in una città votata al turismo in una delle vie di raccordo più trafficate delle città».