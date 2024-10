Cor 18 aprile 2023 Futsal Alghero vince il derby Grazie alla vittoria contro l’Ichnos Sassari al Pala Santoru la formazione giallorossa mantiene due punti di vantaggio sul Domus Chia. Sabato trasferta sul campo del Mogoro



ALGHERO - Prosegue la grande stagione della Futsal Alghero in serie C1. Sabato sera al Pala Santoru di Sassari è arrivata la bella vittoria nel derby contro l’Ichnos Sassari. 8-1 il risultato finale e successo che non è mai stata in discussione per la formazione giallorossa, che ha chiuso il primo tempo sul 4-1 con i gol di Molina, Fabio Jorge, Becca e Chighini. Nella ripresa la squadra di mister Monti dilaga: Capitan Idili firma una doppietta, poi Fabio Jorge e Daniele Pilo la chiudono sull’8-1.

Futsal Alghero che resta al comando della classifica con 63 punti, due in più del Domus Chia, che sempre sabato ha vinto il match contro il Città di Cagliari. Ora le ultime due gare di campionato: i giallorossi giocheranno prima in trasferta sul campo del Mogoro, questo sabato, poi in casa al Pala Manchia contro la Villacidrese. Il sogno serie B si avvicina ma a Idili e compagni servono altre due vittorie.