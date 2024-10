S.A. 19 aprile 2023 Slitta ad Alghero lo spettacolo della Iena Rossi Inizialmente previsto per la giornata di venerdì 21 aprile, è riprogrammato, per motivi di salute dell´artista, a venerdì 28 aprile



ALGHERO - Rinvio per lo spettacolo di Eleazaro Rossi. Lo show di Alguer Comedy, inizialmente previsto per la giornata di venerdì 21 aprile, è riprogrammato, per motivi di salute dell'artista, a venerdì 28 aprile 2023, ore 21. Dopo aver mandato in pensione il suo primo monologo e la chiusura della sua prima stagione a “Le Iene” Eleazaro presenta anche al Teatro Civico di Alghero "L'Ora di Religione", già sold out in ogni tappa nazionale. Lo show si fa megafono dei pensieri e del vissuto dell'artista, tra esperienze genitoriali, familiari, professionali ed educative, sgretolando bon-ton, etichette e convenzioni della nostra società, con al centro un forte senso di umanità. I biglietti già acquistati saranno validi per l'accesso a teatro di venerdì 28 aprile. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti su rimborsi@fondazionealghero.it oppure direttamente presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292. Venerdì 16:00-19:00 | Sabato 10:30/13:00 – 16:00-19:00 | Domenica 10:30-13:00.