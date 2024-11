G.P. 25 aprile 2023 Piatti regionali più famosi al mondo



I piatti regionali più famosi del mondo non sono gli spaghetti. Secondo l'ultima classifica Enoturismo italiano 2023, elaborata dalla presidente dell´Associazione italiana del Turismo enogastronomico, il piatto italiano più conosciuto del mondo sono i tortellini e in Sardegna si gusta pane carasau, "porceddu" e pecorino