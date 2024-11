Cor 27 aprile 2023 “Magistrite” il romanzo da Cyrano Sabato 29 aprile alle 18,30 nuovo incontro con l´autore: Protagonista della serata sarà Cristiano Idini che, insieme a Elias Vacca, presenterà il suo romanzo "Magistrite" (Maxottantotto Edizioni)



ALGHERO - Sabato 29 aprile alle 18,30 nuovo incontro con l'autore nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano di Alghero. Protagonista della serata sarà Cristiano Idini che, insieme a Elias Vacca, presenterà il suo romanzo "Magistrite" (Maxottantotto Edizioni). “Magistrite” è romanzo ambientato a Sassari, immerso nelle atmosfere noir alimentate da un efferato episodio di cronaca nera e in quelle di palazzo di giustizia, con i suoi delicati equilibri e la scoperta di risvolti giuridici spesso insidiosi.



La trama. Enrico, magistrato dagli ideali di ferro, e Sebastiano – maresciallo dei carabinieri – si ritrovano a lavorare fianco a fianco, alle prese con una lunga serie di colpi di scena che rischieranno di scalfire le loro incrollabili certezze. Enrico ha dato tutto sé stesso per diventare magistrato, applicare i princìpi in cui crede e fare la differenza. Ma un complicato caso di cronaca nera e i delicati equilibri all’interno del tribunale lo metteranno a dura prova.



Cristiano Idini nasce a Sassari nel 1975. Laureato in Giurisprudenza e in Lettere Moderne, già funzionario regionale e magistrato onorario, divora libri e tira di boxe, ma con prudenza. “Magistrite” è il suo primo romanzo pubblicato dalla Maxottantotto edizioni.