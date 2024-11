Cor 29 aprile 2023 Commissione in Cimitero: Mulas critico Il presidente della Commissione Quinta, Christian Mulas, molto critico per le assenze e le condizioni non ottimali del cimitero. Massimo impegno dell´Amministrazione: nuovi loculi e decoro



ALGHERO - Sopralluogo della Quinta Commissione consiliare al Cimitero di Alghero con l’assessore Antonello Peru. Nonostante l’assenza ingiustificata di un commissario della V commissione e l’assenza del dirigente del servizio cimiteriale, il sopralluogo si è potuto tenere ugualmente grazie alla responsabilità dei membri della minoranza. Il presidente della commissione Christian Mulas ha illustrato il lavoro importante dell’assessore Peru, grazie al quale si potrà avere a disposizione un’importante somma destinata all'ampliamento e alle manutenzioni del camposanto, ma soprattutto per la realizzazione del progetto dei nuovi 272 loculi. Il presidente della commissione Mulas ha sottolineato l’importanza di portare nuove risorse da destinare per migliorare ulteriori servizi, oggi insufficienti per il cimitero, evidenziando che a causa della recente sentenza del Tar si sta valutando in commissione il percorso tecnico-giuridico migliore, per garantire l’efficienza e funzionalità del servizio cimiteriale, nell’interesse dei concittadini. Inoltre, nei prossimi giorni verrà monitorata dallo stesso presidente lo stato della gestione del servizio cimiteriale oggi visibilmente insufficiente.



Foto d'archivio