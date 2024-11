Cor 29 aprile 2023 Sassari: maggio in biblioteca A maggio tanti appuntamenti nella biblioteca comunale di Sassari. Si parte il 2 maggio alle 18 con la presentazione del libro "Vita di un altro" di Antonio Fiori, un´opera in cui prosa e poesia si fondono



SASSARI - La biblioteca comunale aderisce a Il Maggio dei libri, la campagna nazionale di invito alla lettura promossa dal Cepell - Centro per il libro e la lettura. Si parte il 2 maggio alle 18 con la presentazione del libro "Vita di un altro" di Antonio Fiori, un'opera in cui prosa e poesia si fondono. Il primo di una serie di appuntamenti inseriti nella rassegna "Incontri di primavera", inaugurata ad aprile e che è stata accolta con entusiasmo e partecipazione dalla cittadinanza.

Si prosegue il 9 maggio, sempre alle 18, quando Laura Fois racconterà nella sua opera prima dal titolo "Come la noce nel cuscino", la storia di due giovani le cui vite sono accomunate da una lacerante perdita familiare.



L'11 maggio alle 17 Fabrizio Casu analizzerà la figura della femme fatale come specchio delle contraddizioni della civiltà borghese. "Femme fatale. Incantro e crisi della società borghese" è un saggio in cui moda, arte, cinema, scienza, letteratura, filosofia, cultura pop e sociologia si intersecano per restituire un quadro dell'evoluzione di questo fenomeno.



Il 25 maggio alle 18 Giuseppe Pulina, presenterà "Giacomo Giacomo", romanzo di formazione in cui il lettore viene coinvolto fra i pensieri e le emozioni dell'adolescente protagonista. Si conclude il 30 maggio alle 18 con "Sulle tracce di Almeida", romanzo di Ottavio Olita in cui il protagonista andrà alla ricerca di sé stesso seguendo le tracce di Almeida Garret, intellettuale, scrittore, giornalista, politico, esiliato tra i primi estensori della carta costituzionale portoghese. Tutti gli eventi si svolgeranno nella sala conferenze della biblioteca comunale, in piazza Tola. L'ingresso è libero. Per informazioni chiamare allo 079 279380 o scrivere a biblioteca@comune.sassari.it