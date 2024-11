Cor 2 maggio 2023 «Monti (FdI), mal di pancia da anni» «Nell’ipotesi in cui il partito non potesse garantire la presenza dei suoi rappresentanti in Consiglio bisognerà trarne le conclusioni e rivedere gli equilibri politici» tuona Christian Mulas contro Fratelli d´Italia, il suo ex partito



ALGHERO - «Si sta assistendo ad una scena che non può certamente dare un buon esempio e un immagine bella per i cittadini». Non usa mezzi termini il consigliere capogruppo dell'Udc ad Alghero, Christian Mulas, che rincara la dose: «la politica è responsabilità, un concetto giuridico e sociale che non deve mai anteporre i propri interessi ma deve tutelare gli interessi dei cittadini. La responsabilità politica, la responsabilità dei consiglieri comunali si basa su una fiducia concessa dagli elettori e non può certamente essere calpestata o tantomeno macchiata da queste vicende teatrali e dannose per la comunità».



Dito puntato sul partito dei Fratelli d'Italia. Mulas si chiede cosa si debba fare ormai col partito rappresentato in consiglio comunale da due esponenti e un assessore (Pulina, Monti e Cocco): «non bastano le dichiarazione per bocca dal suo capogruppo riportate della stampa “il partito è fedele alla maggioranza e al sindaco sino al fine del mandato”, affermazioni importanti e difficili d’accettare visto la posizione del consigliere (Monti) che da due anni manifesta continui mal di pancia verso il Sindaco e il suo partito, disertando i consigli comunali e le commissioni consiliari, creando ostruzioni all’operato dell’amministrazione senza tener conto della consapevolezza che prima c’è il bene comune dei cittadini».



«Se da una parte ci sono le dichiarazioni della capogruppo (Pulina), che ha sempre dimostrato grande senso di responsabilità, e che si impegna per rassicurare la maggioranza e il sindaco, garantendo fedeltà - sottolinea Mulas - dall’altra ci sono i fatti che certificano che il suo collega consigliere è assente da anni dalle attività di commissione e di Consiglio. Una voragine politica che deve essere gestita e colmata da FdI, partito d’appartenenza del consigliere comunale. FdI che in questo momento delicato per le famiglie e le imprese algheresi deve evitare di contribuire a creare antipatiche quanto sterili contrapposizioni fra il Sindaco e il singolo consigliere».