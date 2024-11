S.A. 3 maggio 2023 A Sassari giornata dedicata ai temi dello sviluppo Nuovi scenari legati allo sviluppo economico sardo, la sfida dell’insularità, la comunicazione politica: se ne parlerà sabato 6 maggio a Sassari



SASSARI - Il presente e il futuro dei trasporti in Sardegna, i nuovi scenari legati allo sviluppo economico sardo, la sfida dell’insularità, la comunicazione politica: se ne parlerà sabato 6 maggio a Sassari. Un appuntamento che si inserisce nella cornice della Scuola di Formazione Politica promossa dai Riformatori Sardi e coordinata da Umberto Ticca, quello in programma all’hotel Grazia Deledda (9.30-17.00). Incentrato sui temi del lavoro, dei trasporti e dello sviluppo economico, l’appuntamento formativo rappresenta l’occasione per approfondire alcuni tra i tempi più urgenti e importanti per il futuro della Sardegna.



Ad aprire la giornata di lavori, dopo i saluti di Ticca e del coordinatore cittadino dei Riformatori, Michele Saba, che darà avvio alla mattinata di approfondimento, sarà il giornalista Roberto Arditti che presenterà il suo libro “La guerra in casa”. A seguire si entrerà nel vivo dei lavori: coordinati dal Presidente di Confartigianato Impresa, Maria Amelia Lai, si susseguiranno interventi con ospiti di assoluto rilievo nel panorama nazionale e internazionale come Roberto Devoto, già docente di trasporti aerei della facoltà di ingegneria di Cagliari (“Metodologie e prospettive alternative per la CT in Sardegna in funzione dei cambiamenti del trasporto aereo e del nuovo assetto aeroportuale”; Andrea Giuricin, docente Economia dei trasporti Università Bicocca Milano- CEO-TRA Consulting sl–Barcellona, visiting professor China Academy Railway and Michigan State University (“Evoluzione dinamica del trasporto aereo in Europa ed in Italia 2000-2022”); Sandro Usai, Ceo Ablativ srl società di Territory Management e SIP (“Supporto alla governance pubblica per la gestione dei sistemi di trasporto e degli scali aeroportuali della Sardegna”; Michele Comenale Pinto, Professore di Diritto della navigazione UNISS (“Isole e mobilità: profili giuridici”).



Nella tavola rotonda coordinata da Michele Cossa dal titolo “La continuità primo pilastro dell’insularità”, prenderanno invece la parola l’Assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, la vicepresidente regionale del Pd, Giovanna Scanu, il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti. Chiuderà la mattinata di lavori il coordinatore regionale dei Riformatori, Aldo Salaris. Nel pomeriggio spazio alla comunicazione politica con Luca Poma, professore in Reputation management Università LUMSA di Roma. A chiudere la giornata, insieme a Umberto Ticca e Michele Saba, sarà la Presidente dei Riformatori, Mara Lai.