Cor 4 maggio 2023 Incursione anche allo Scientifico Malviventi in azione ad Alghero. La notte scorsa la visita presso il Liceo Scientifico di via XX Settembre. Scassinati i distributori automatici di alimenti. Indagini delle forze dell´ordine locali



ALGHERO - Nuova incursione notturna nel Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero. A distanza di pochi giorni dal furto avvenuto in centro storico ai danni del Liceo Classico , la notte scorsa i malviventi hanno fatto visita alla scuola di via XX Settembre. Simile anche la dinamica: considerata la refurtiva è probabile che possa trattarsi di qualche banda di sbandati in cerca di pochi spiccioli. Anche in questo caso, infatti, è stato preso di mira il distributore automatico di alimenti e scassinata la "gettoniera". Informate le forze dell'ordine che hanno in mano le indagini nel tentativo di risalire ai probabili autori dei furti.