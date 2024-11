Cor 2 maggio 2023 Ladri in azione ad Alghero

Svaligiati ristorante e liceo La sorpresa questa mattina, con la ripresa delle lezioni nel Liceo Classico G. Manno e il riavvio dei lavori alla Lepanto, sui Bastioni algheresi. Avviate le indagini da parte della Polizia



ALGHERO - Ladri notturni in azione ad Alghero, approfittando del lungo ponte festivo del Primo Maggio. La notte scorsa - presumibilmente la stessa "banda" di delinquenti - ha fatto visita all'interno del Liceo Classico G. Manno di via Carlo Alberto e alla Lepanto di Cecchini. Nel primo caso i malviventi hanno forzato un ingresso ed hanno svaligiato il distributore automatico presente nei corridoi dell'istituto. L'incursione all'interno del Ristorante invece è stata facilitata dai lavori di riqualificazione in corso presso il rinomato ristorante sui Bastioni. Immediata la denuncia alle forze dell'ordine locali: questa mattina gli agenti della Polizia scientifica hanno effettuato i rilievi nel tentativo di risalire ai probabili autori dei furti.



Nella foto: l'ingresso del Liceo Classico ad Alghero