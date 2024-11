Cor 5 maggio 2023 Promozione algherese, guida per le istituzioni Plataforma per la Llengua de l’Alguer si riunisce con rappresentanti dell’amministrazione pubblica e gruppi politici locali per presentare una guida per la promozione del catalano di Alghero da parte delle istituzioni pubbliche



ALGHERO - La delegazione territoriale di Plataforma per la Llengua ad Alghero si riunirà con i rappresentanti dell’amministrazione pubblica e con i gruppi politici attivi nel territorio per presentare il documento Què puc fer jo per l’alguerés? Guia per l’impuls del català de l’Alguer de part de les institucions públiques. Gli incontri si terranno approfittando l’occasione dei festeggiamenti per Sant Joan de la Porta Llatina, organizzati da Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua, in ricordo dell’epica vittoria degli algheresi contro le truppe del visconte di Narbona, la notte tra il 5 e il 6 maggio del 1412.



Le riunioni hanno avuto inizio con l’incontro col sindaco di Alghero Mario Conoci e, a seguire, con il Commissario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois. Sono poi proseguiti con gli incontri con i gruppi locali di centro-destra (presso la Biblioteca Catalana, alle h16.30) e di centro sinistra (presso la sede del PD – Fondazione Renzo Laconi, alle h18.30) aperti ai rappresentanti e militanti di ambedue i gruppi. A tutti gli incontri hanno assistito il delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero Mauro Mulas, accompagnato da Carlo Sechi, membro del Consell Consultiu di Plataforma per la Llengua, Oscar Escuder e Mireia Plana, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, e Rut Carandell direttrice.



Il documento che si presenta è una guida indirizzata a persone che occupano incarichi di responsabilità presso le istituzioni pubbliche, del Comune di Alghero, della Provincia di Sassari, della Regione Autonoma della Sardegna e del Governo italiano nell’isola, e contempla cinque ambiti principali d’intervento: uso da parte dell’amministrazione; toponomastica, segnaletica turistica e stradale; scuola e istruzione; mezzi di comunicazione; e l’impulso istituzionale della lingua. Finalmente, venerdì 5 maggio alle 18.30 si inaugurano i festeggiamenti per Sant Joan de la Porta Llatina 2023 con le conferenze su questa tradizione algherese che avranno luogo presso la sala conferenze di Sant Francesc. Seguiranno la lettura della Relació e l’esecuzione delle Cobles presso il chiostro di Sant Francesc, e per chiudere la serata la processione per le strade del centro storico.