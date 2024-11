Red 8 maggio 2023 Sigilli a chiosco e ristorante sul Lungomare Blitz della Guardia Costiera di Alghero: sotto sequestro un chiosco su Viale 1° Maggio e un noto ristorante in località Las Tronas. Entrambe le strutture sarebbero prive delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività



ALGHERO - Nell’ambito della consueta attività di vigilanza sul pubblico demanio marittimo, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, ha provveduto a porre sotto sequestro un chiosco di circa 40 mq ubicato sul Viale 1° Maggio del Comune di Alghero, poiché sprovvisto della necessaria concessione. Inoltre, i militari della Guardia Costiera di Alghero, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sassari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un noto ristorante sito in Località “Las Tronas” del Comune di Alghero.



Il provvedimento scaturisce da un’indagine avviata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero poiché, l’area su cui insiste il bene sottoposto a sequestro, pari a 414,00 mq, non risulta coperta da legittima concessione demaniale marittima. In particolare, la società interessata, avrebbe mantenuto le opere destinate principalmente ad attività di ristorazione nonostante, la stessa, fosse stata dichiarata decaduta dalla citata concessione demaniale. L’attività svolta rientra nella quotidiana azione di tutela che la Guardia Costiera svolge nei confronti del pubblico demanio marittimo rispetto ad ogni forma di occupazione e di utilizzo abusivo per finalità lucrative.