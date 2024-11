S.A. 8 maggio 2023 Agricoltura digitale: convegno a Sassari “Gli effetti della trasformazione digitale nell’agricoltura". Appuntamento Giovedì 11 maggio ore 9,30



SASSARI - Sono in programma giovedì 11 maggio alle 9.30 il seminario teorico e il laboratorio esperienziale dal titolo “Gli effetti della trasformazione digitale nell’agricoltura” che si svolgeranno nell' I-LAB della Camera di commercio di Sassari in via Roma. L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica), nell’ambito del percorso "Il digitale non è mai stato così semplice" dedicato alla trasformazione digitale.



Il seminario, tenuto da Ciro Gardi -Scientific Officer presso European Food Safety Authority (EFSA)- presenta le trasformazioni che le tecnologie digitali stanno portando nel settore dell’Agricoltura ed in particolare sulle piccole e medie imprese della filiera. Si parte da un quadro di insieme, storico-economico del settore, per mostrare come le attuali soluzioni digitali basate su Droni, Internet of Things, Big Data Analysis, simulazioni software, Cloud siano in grado di fornire risposte sia a vecchie che a nuove esigenze del comparto.



Il programma del seminario si articolerà sui seguenti argomenti: come sta cambiando il mondo dell’Agricoltura, le tecnologie che stanno modificando produzioni, trasformazioni e distribuzione della filiera agroalimentare, quali vantaggi e quali criticità nell’adozione delle tecnologie 4.0. Per un percorso di formazione destinato a tutti gli operatori della filiera dell’agricoltura, ma anche consulenti e chiunque voglia comprendere come sta evolvendo questo settore grazie al digitale. I partecipanti che seguiranno il seminario dedicato al tema, potranno partecipare, iscrivendosi, al Laboratorio esperienziale che seguirà a partire dalle 11,30.