Coordinamento pedagogico: novità a Porto Torres Giovedì 20 febbraio nella Sala consiliare del Comune è stata illustrata la seconda annualità dell'offerta formativa rivolta al Coordinamento pedagogico territoriale di Porto Torres, l'organismo che racchiude tutti i soggetti coinvolti nell'offerta educativa per l'infanzia



PORTO TORRES - Ha obiettivo di sovrintendere, monitorare, promuovere e sviluppare la qualità dei servizi educativi per l’infanzia il Coordinamento Pedagogico Territoriale dei servizi educativi operativo da oltre un anno a Porto Torres. L’organismo, di cui il Comune è ente capofila, coinvolge la comunità educante turritana per la fascia d'età 0-6 anni con l’obiettivo di elaborare strategie, metodi e obiettivi comuni in favore di bambini e famiglie, anche grazie a percorsi formativi specifici.

La seconda annualità dell’offerta formativa del Coordinamento Pedagogico Territoriale è stata presentata giovedì 20 febbraio nella sala consiliare del Comune. La rete del CPT che da quest’anno accoglie anche figure educative del Comune di Stintino coinvolgerà, a partire dal mese di marzo, circa 35 tra insegnanti, educatori e professionisti che anche quest’anno seguiranno i percorsi formativi gratuiti e certificati.



«L’appuntamento di oggi - ha sottolineato in apertura dell’incontro l’assessora comunale alle Politiche dell'Infanzia Gavina Muzzetto - è di fondamentale importanza per la comunità educante turritana. Ci offre l'opportunità di riflettere sul lavoro attuato finora e di definire tutti insieme i prossimi passi per il futuro dei nostri servizi educativi per l'infanzia. L’ingresso all’interno del nostro tavolo di coordinamento del Comune di Stintino, inoltre, rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema territoriale sempre più coeso e sinergico». Il dirigente del Settore Politiche Sociali Flavio Cuccureddu e il responsabile dell’area minori Marcello Tellini hanno posto l’accento sugli importanti risultati raggiunti nella precedente annualità formativa-informativa e hanno indicato come obiettivo finale del progetto del CPT la nascita dei “Poli per l'infanzia” che riuniscono più strutture di educazione e istruzione per bambine e bambini fino a sei anni nel quadro di uno stesso percorso educativo.



Anche per questa annualità sarà la Scuola di Alta Formazione EIS dell’Università LUMSA di Roma a seguire gli educatori nel percorso i cui contenuti e finalità sono stati illustrati direttamente dal presidente dell’istituto Italo Fiorin, uno dei più autorevoli esperti italiani di pedagogia generale e sociale, e dalla responsabile dell’area progetti Irene Culcasi. Per il Comune turritano sono stati predisposti quattro moduli formativi pensati per supportare la genitorialità, per promuovere lo sviluppo di un sistema inclusivo, per fare rete tra i diversi spazi educativi e sollecitare anche un’educazione che esca fuori dalle aule. I docenti saranno coinvolti con continuità fino a giugno seguiti da diversi esperti nazionali che arriveranno a Porto Torres per aprire con loro spazi di dialogo e di confronto. Il Coordinamento pedagogico territoriale di Porto Torres è stato istituito nell’aprile del 2023, in linea con il decreto legislativo 65/2017. L’organismo è costituito dai servizi educativi per l’infanzia articolati in nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare. Sono incluse anche le scuole dell'infanzia statali e paritarie. La proposta formativa-informativa prevista per la seconda annualità è stata formulata proprio dal confronto fra tutti i soggetti coinvolti attraverso lo strumento della co-progettazione finalizzato a rafforzare la rete educante di comunità.