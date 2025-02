S.A. 21:33 Sardegna Ricerche: corsi per manager sardi Presentato il Programma ADventure e CFOrward, il doppio percorso pensato per imprenditori e manager delle PMI sarde che vogliono potenziare la crescita aziendale e la gestione strategica della finanza d’impresa



CAGLIARI - Crescita aziendale e gestione di impresa: questi gli obiettivi del percorso di alta formazione promosso da Sardegna Ricerche in collaborazione con la società di consulenza aziendale Apply. Martedì scorso, a Sa Manifattura (Cagliari), è stato presentato il Programma ADventure e CFOrward, il doppio percorso pensato per imprenditori e manager delle PMI sarde che vogliono potenziare la crescita aziendale e la gestione strategica della finanza d’impresa. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere i due programmi e gli insegnanti, professionisti con esperienza imprenditoriale e docenti universitari.



«Sardegna Ricerche, in linea con la sua missione di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, riconosce l’importanza strategica della formazione manageriale come leva fondamentale per la crescita e la competitività delle imprese del nostro territorio. In un contesto economico in continua evoluzione, caratterizzato da trasformazioni digitali, nuove sfide finanziarie e scenari di mercato sempre più complessi, investire nelle competenze dei leader aziendali è una priorità imprescindibile», ha rimarcato la Direttrice Generale di Sardegna Ricerche Carmen Atzori che ha aperto i lavori sottolineando l'importanza di supportare il sistema produttivo regionale attraverso iniziative concrete, che favoriscano non solo la crescita individuale dei partecipanti, ma anche l’evoluzione complessiva dell’ecosistema economico sardo.



Uno dei punti centrali della serata è stato l'approfondimento affidato a Filippo Satolli e Andrea Pili, CIO di Apply, che ha fornito spunti concreti su innovazione e strategie di crescita aziendale e finanziaria. L'appuntamento si è concluso con un momento di networking, un’occasione per mettere a fuoco i contenuti dei percorsi. Ogni percorso avrà la durata di 60 ore e si svolgerà in parallelo, combinando formazione, applicazione di strumenti avanzati, sessioni interattive, mentorship e networking. Le imprese interessate potranno candidarsi ai seguenti programmi: ADventure, dedicato a imprenditori e manager che vogliono sviluppare strategie di crescita aziendale e ottimizzare i processi e i modelli operativi, e CFOrward, pensato per i manager finanziari (CFO Chief Financial Officer) che desiderano acquisire strumenti avanzati per una gestione strategica della finanza aziendale. Le candidature per entrambi i percorsi sono aperte fino a venerdì 28 febbraio 2025 (entro le 12).