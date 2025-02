Cor 10:29 Progetto Città, iscrizioni ad Alghero La Scuola di Formazione 2025 si rivolge a tutti, ma soprattutto ai giovani: È possibile iscriversi fino al 1° marzo. Previsti incontri frontali, stage e visite a Cagliari e Bruxelles. Il calendario degli incontri



ALGHERO - La Scuola di Formazione 2025, priva di orientamento politico-partitico, si cala nelle città e vuole formare cittadine e cittadini attivi, interessati al sociale, al volontariato, alla cultura e all’ambiente. Vuole soprattutto formare futuri amministratori locali e accrescere le conoscenze e le competenze degli attuali amministratori, di ogni schieramento politico. Intende promuovere una cultura della buona amministrazione, con particolare attenzione alla stesura degli atti, alla governance e alla partecipazione. Vuole offrire strumenti concreti per affrontare le sfide socioeconomiche del territorio, a confronto con le istituzioni, le imprese e le realtà del volontariato.



La Scuola mira a dare un’offerta didattica diversificata a tutti coloro che intendono acquisire competenze, valori, obiettivi e strumenti idonei per governare al meglio la crescente complessità delle città e dei territori. L’obiettivo è supportare la classe dirigente di oggi e formare quella di domani, attraverso occasioni di apprendimento in grado di innalzare la capacità del “fare buona amministrazione” con un taglio espressamente mirato all’ideazione, programmazione e attuazione di interventi di politica locale. Nell’offerta complessiva anche strumenti di conoscenza e di interazione diretta con organizzazioni e istituzioni regionali, nazionali e internazionali.



Sono partner del progetto, finanziato negli anni dalla Fondazione di Sardegna e patrocinato dal Comune di Alghero: il Comune di Sassari, il Comune di Ittiri, la Fondazione Alghero, Focus Europe, Oleificio San Giuliano, Sa Mandra, Nobento, Teen Hub e Laboratorio delle Strategie. In collaborazione con Deca Master Università di Sassari. Progetto inserito nei PCTO delle scuole superiori cittadine. Per aderire occorre compilare e firmare un modulo che è possibile inviare online dal sito del Comune di Alghero o dal sito dell'associazione Maestrale oppure scaricarlo e inviarlo via mail all’indirizzo: maestrale.laforzadelleidee@gmail.com, o compilarlo in cartaceo e consegnarlo alla Libreria Cyrano, in via Vittorio Emanuele, 11 - Alghero. È possibile iscriversi fino al 1° marzo 2025.



Previsti quattro incontri frontali: 7 aprile 2025: Auditorium Liceo Scientifico Alghero, «La Costituzione Italiana e i comuni nella Costituzione», Carla Bassu, docente di Diritto Costituzionale, Università di Sassari; 24 aprile 2025: Auditorium Liceo Scientifico Alghero, «La Buona Amministrazione e la Sussidiarietà», Domenico D’Orsogna, docente di Diritto Amministrativo, Università di Sassari; 5 maggio 2025: Auditorium Istituto Tecnico Commerciale “Roth” Alghero, «Lo Statuto della Sardegna e le autonomie locali», Gianmario Demuro, docente di Diritto Costituzionale, Università di Cagliari; 19 maggio 2025: Auditorium Istituto Tecnico Commerciale “Roth” Alghero, Progetto di sviluppo territoriale: «Elaborare insieme un progetto di sviluppo sostenibile» Silvia Serreli, docente di Urbanistica, Università di Sassari.



Dal 1° Marzo al 30 Maggio, a cura del dottor Antonino Puledda (già Segretario Generale dei Comuni di Sassari, Nuoro e Alghero e Direttore Generale della Rete Metropolitana, della Provincia di Nuoro e della Provincia di Sassari), in collaborazione con dirigenti e amministratori dei Comuni, verranno realizzati laboratori per favorire l’apprendimento delle conoscenze di base. Gli studenti elaborano – in gruppi di lavoro guidati da un supervisor – concrete proposte di intervento relative alla costruzione di «buone politiche» sia dal punto di vista dei contenuti che del metodo e della strategia comunicativa. In questo modo si mettono in pratica le conoscenze acquisite durante la formazione frontale. Previsti anche incontri (da Maggio 2025 a Settembre 2025) con testimonial d’eccezione: deputati nazionali ed europei, registi, scrittori, ambasciatori, su temi d’interesse generale.



Programmate le visite guidate in città alle principali imprese del territorio: Domenico Manca, Nobento, Cantina Santa Maria La Palma, Sella & Mosca, Sto arrivando! Mandra, presso le associazioni di volontariato(Caritas, Laboratorio delle strategie, Teen Hub) e la visita guidata in Consiglio Regionale nel mese di Ottobre. A fine 2025 infine la visita guidata a Bruxelles presso il Parlamento Europeo: Plenaria, Parlamentarium, Museo della Storia Europea e Consiglio Europeo. Incontro con dirigenti e parlamentari europei. Si chiude con il Rendiconto della scuola e la pubblicazione dei risultati, In forma pubblica, con un incontro aperto alle scuole, nei mesi di gennaio e febbraio 2026.