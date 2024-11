Cor 16 maggio 2023 Fra Uniss e University For Peace cooperazione Firmato nei giorno scorsi un Memorandum of Understanding dal Prorettore Vicario dell’Università di Sassari, Prof. Andrea Piana, e il Rettore Francisco Rojas, a capo di una delegazione della University for Peace



SASSARI - Firmato nei giorno scorsi un Memorandum of Understanding dal Prorettore Vicario dell’Università di Sassari, Prof. Andrea Piana, e il Rettore Francisco Rojas, a capo di una delegazione della University for Peace, l'università costituita a seguito della risoluzione 35/55 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.All’incontro hanno partecipato anche il Prof. Samuel Kale Ewusi, Director, Africa Regional Program; Mr. Stephen Richard Turner, Director of Partnership; Ms. Esther Lum Ndutu Niba, Program Manager.



Il contatto con UPEACE è stato stabilito attraverso Youssef Brahimi, già coordinatore della rete DesertNet International che ha la sua segreteria operativa (oltre a numerosi componenti dello Steering committee e del Comitato di indirizzo) presso il nostro Nucleo di Ricerca sulla desertificazione. L'obiettivo della visita a Sassari è di stabilire una prima serie di contatti per discutere le possibilità di collaborazione tra i due atenei per iniziative congiunte nell'ambito della didattica (corsi di laurea magistrale, master e dottorato), della ricerca e della cooperazione internazionale. La sede attuale della UPEACE è in Costa Rica e la collaborazione con il Dipartimento di Agraria potrebbe concretizzarsi, in una prima fase, nell'offrire ai nostri studenti la possibilità di svolgere soggiorni di studio e tirocinio presso la UPEACE attraverso il programma Ulisse.

Una ulteriore possibilità è quella di istituire master o corsi di laurea magistrale congiunti che riguardino tematiche legate alla pace, alla sicurezza e alla difesa dei diritti umani in contesti rurali (es. cambiamenti climatici, desertificazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, etc.).

Nel corso di una riunione sono state discusse le opportunità di collaborazione specifica in ambito agro-ambientale e in particolare sul tema della desertificazione, che rappresenta uno dei maggiori fattori di instabilità economica e sociale e, di conseguenza, un potente driver per l’avvio di processi migratori.



UPEACE è stata creata 43 anni fa. È, sostanzialmente, l’Università delle Nazioni Unite e 25% degli Alumni di UPEACE trova lavoro presso le agenzie ONU. Infine, UPEACE potrà fungere da facilitatore per la costituzione di partenariati attraverso la sua vastissima rete di Alumni che operano presso le università di tutto il mondo. Dal momento che l'organizzazione UPEACE nel mondo prevede una serie di "antenne" (in Europa, Asia, Africa e America) l'inserimento del nostro Ateneo in questo sistema formativo transnazionale rappresenta un'occasione storica.



Foto d'archivio