G.P. 20 maggio 2023 Ditzionàriu de tèrmines mèdicos: nuova pubblicazione



Presentato alla sede sede della in via Salvatore de Horta a Cagliari, il volume in sardo 'Ditzionàriu de tèrmines mèdicos. Plurilìngue, terminològicu, istòricu', pubblicato da Nor nella collana Paràulas. Il libro è stato scritto da Giagu Ledda. Ha coordinato l'evento il giornalista Tonio Pillonca. Sono intervenuti Tonino Serra, medico e scrittore; Nicolò Migheli, sociologo e scrittore; Maurizio Virdis, professore di Filologia e di Linguistica romanza, alla presenza dell'editore Francesco Cheratzu