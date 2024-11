S.A. 20 maggio 2023 Teatri di Prima Necessità: c´è Sandro Cappai L’Autore comico e co- fondatore del progetto Comedy Sardegna, componente della redazione di Lercio.it e conduttore del podcast “Tazza di Caff ” insieme a Giordano Folla, porta in scena sul palco di Alghero il suo nuovo spettacolo



ALGHERO - Prosegue la quarta edizione di Teatri di Prima Necessità al Civico Teatro “Gav Ballero” di Alghero, rassegna organizzata dalla Compagnia Teatro d'Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, con il contributo economico della Regione Autonoma della Sardegna _ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, e il patrocinio della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero e i partner Al Bisbe 4 e Il Tocco Del Prete. Domenica 21 maggio (alle ore 21) spazio allo stand-up comedian cagliaritano Sandro Cappai.



L’Autore comico e co- fondatore del progetto Comedy Sardegna, componente della redazione di Lercio.it e conduttore del podcast “Tazza di Caff ” insieme a Giordano Folla, porta in scena sul palco di Alghero il suo nuovo spettacolo in circuitazione nazionale e gi sold-out a Cagliari,à

“Non si muore cos facilmente”. Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, in cui l’individuale diventa universale.



Attraverso aneddoti personali e punti di vista controversi e stravaganti, Sandro Cappai racconta un’esistenza fatta di alti e bassi, una vita affrontata con la consapevolezza che non si muore cos facilmente... o forse si. Omaggio alla grande artista e icona francese Edith Piaf domenica 4 giugno con il concerto “Edith, la voce dell’anima”, progetto artistico firmato OfficinAcustica di Cagliari e domenica 18 giugno “Perdifiato” di e con Michele Vargiu per la regia di Laura Garau, produzione Meridiano Zero | Teatro Tabasco.



