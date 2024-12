S.A. 23 maggio 2023 Cantine Aperte a Santa Maria La Palma Il cortile e i locali della grande e storica azienda di Alghero ospiteranno momenti di musica, ballo, dj set, live show, giochi antichi. Appuntamento 27 maggio



ALGHERO - Il Movimento Turismo del Vino celebra 30 anni con una nuova edizione di Cantine Aperte: nel territorio di Alghero la Cantina Santa Maria La Palma organizza una giornata speciale dedicata a musica, sapori tipici di Sardegna e brindisi. Sabato 27 maggio la sede centrale della Cantina Santa Maria La Palma si apre al pubblico in occasione di Cantine Aperte, per una giornata dedicata a vino, musica e sapori di Sardegna. Il cortile e i locali della grande e storica azienda di Alghero ospiteranno momenti di musica, ballo, dj set, live show, giochi antichi e molto altro. Oltre ai calici di vino si potranno gustare dei cibi tipici sardi nel “Borgo dei Sapori di Sardegna”, uno spazio con stand ed espositori che proporranno pietanze e delizie tipiche della nostra isola.



La serata prenderà il via dalle 17.30 e prevede il seguente programma: ore 17.30: inizio DJ Set/Accompagnamento musicale; dalle 18.00 alle 20.00: esibizione con “I giochi dei nonni”, una selezione di antichi giochi da utilizzare per divertirsi insieme; ore 18.00: lezione e spettacolo di tango con Spazio Tango Alghero, accompagnati dalla fisarmonica di Antonio Tanca, popolare musicista nato ad Alghero e salito alla ribalta con lo show “Italia Sì” su Rai Uno; ore 19.00: nuovo live show con la fisarmonica di Antonio Tanca; ore 20.30: Dj Set di musica lounge brasiliana con Ofe Orin di Neia Dende.



L’evento ospiterà anche uno stand dell’associazione Rete delle Donne, pronto a fornire preziose informazioni, e durante Cantine Aperte sarà possibile acquistare le bottiglie di Akènta Rosé Special Edition, la cui vendita contribuirà a supportare l’unità SMAC della AOU Sassari per supportare le donne colpite da tumore al seno. La manifestazione vedrà la partecipazione esclusiva di due supereroi - interpretati da due cosplayers - pronti a presidiare la manifestazione, per sorprendere e far divertire i presenti. Spazio anche al cibo con diverse proposte originali: il cortile della Cantina Santa Maria La Palma si trasformerà inoltre in un piccolo Borgo dei Sapori di Sardegna, uno spazio pronto a proporre una selezione di delizie della nostra isola, tra cui la pasta di Tanda & Spada, le Panadas della Cooperativa Terranimada di Thiesi, i cannoli di ricotta e miele del Caseificio Mannoni di Thiesi e la Covazza con purpuzza di Olmedo, preparata dalla Pro Loco.



Accanto a questi momenti di musica, degustazioni e spettacolo sarà possibile visitare l’azienda tramite delle visite guidate, organizzate in tre turni (ore 17.30, 18.30, 19.30) e accessibili solo tramite prenotazione. L’iniziativa è compresa nel calendario di eventi coordinati con il Movimento Turismo del Vino, che quest’anno celebra 30 anni di attività. L’evento organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma risulta unico nel suo genere: per viverlo pienamente, appuntamento a sabato 27 maggio a Santa Maria La Palma, con apertura dei cancelli dalle 17.00.