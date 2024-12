Cor 26 maggio 2023 Volotea: Brindisi e Atene da Cagliari Da domani, sabato 27 maggio, due ulteriori rotte arricchiscono l’offerta che arriva così a 14 destinazioni italiane ed estere. Il vettore si conferma la seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo



CAGLIARI - «Siamo orgogliosi di inaugurare altre due tratte in partenza dall’Aeroporto di Cagliari, base Volotea dal 2019. Con i due nuovi voli, che si aggiungono a quello per Firenze inaugurato lo

1/3 scorso mese, la compagnia amplia ulteriormente l’offerta di rotte nazionali ed internazionali presso lo scalo sardo». Così Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. Dall’aeroporto di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 14 destinazioni, di cui 7 in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze – entrambe Novità 2023), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona – Novità 2023) e 1 in Grecia (Atene – Novità 2023).