Sardegna verso Unesco con 377 comuni

CAGLIARI - Questa mattina a Cagliari presso la Sala Anfiteatro della Regione, si è svolto l’incontro plenario per promuovere la definizione delle aree di rispetto dei siti archeologici inseriti nella tentative list italiana dei “Monumenti della civiltà nuragica”. Promosso dall’Associazione ‘La Sardegna verso l’Unesco’ questa mattina hanno discusso insieme i comuni interessati, le Soprintendenze della Sardegna, i rappresentanti della Fondazione di Sardegna, le direzioni generali degli Assessorati regionali coinvolti, l’ANCI e i partner scientifici del progetto. Con il contributo attivo della Fondazione Links di Torino, che coordina il progetto di candidatura, c’è stata oggi un’importante tappa del percorso partecipativo e condiviso di copianificazione che servirà a delimitare le aree di rispetto dei singoli siti.



I 32 comuni presenti nell’istanza sono dunque già al lavoro per attivare la rete relazionale che connetta tra loro tutti i comuni della Sardegna, anche in vista dell’incontro promosso congiuntamente con ANCI e già programmato per la prossima settimana, mercoledì 7 giugno, dal titolo ‘Sardegna Isola dei nuraghi, sviluppo territoriale partecipato’.

«È fondamentale riunire tutti i soggetti che hanno contribuito e contribuiscono a questo importante progetto per creare l’Indispensabile clima di coesione che, unendo tutte le comunità sarde, possa dare gambe solide al lavoro comune. Attraverso il riconoscimento e la valorizzazione dell’immenso patrimonio nuragico sardo siamo certi che potremmo finalmente intraprendere concretamente un nuovo tipo di sviluppo sostenibile per la Sardegna», ha spiegato il Presidente dell’Associazione, Pierpaolo Vargiu.



‘La Sardegna verso l’Unesco’ ha presentato l’istanza di inserimento nella World Heritage List dei monumenti dell'antica civiltà nuragica sarda che, dal novembre 2021, è inclusa all’interno della apposita ‘tentative list’ italiana, redatta dal Ministero della Cultura. Ad aprile l’Associazione, al termine di un lavoro durato più di due anni, ha presentato al Ministero della Cultura una bozza del dossier progettuale, che rappresenta la base preliminare per l’ulteriore avanzamento dell’istanza verso Parigi su cui oggi è stato fatto un ulteriore, importante, passo avanti. Il dossier, coordinato dalla Fondazione Links di Torino, predisposto con il patrocinio della Regione con la partnership della Fondazione di Sardegna e con l’attiva collaborazione delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, è basato sullo studio dei 32 siti che, ricollegandosi ai 20.000 monumenti nuragici presenti in sardegna, possano rappresentare “la vetrina” dello straordinario paesaggio culturale della nostra civiltà protostorica.