S.A. 31 maggio 2023 Museo delle Maschere festeggia 20 anni Il 3 e 4 Giugno 2023 due giornate ricche di eventi culturali, musicali ed enogastronomici a Mamoiada. Il programma



MAMOIADA - Il Museo Civico delle Maschere del Mediterraneo di Mamoiada compie 20 anni e festeggia il 3 e 4 Giugno 2023 con due giornate ricche di eventi culturali, musicali ed enogastronomici. Nato nel gennaio 2002, con l'intento di costruire un luogo di contatto tra l'universo culturale di Mamoiada e le regioni mediterranee, il museo ha portato avanti una politica culturale attiva fatta di eventi e promozione del territorio attraverso una comparazione di reperti provenienti da diversi paesi e l’evidenziazione gli elementi in comune.



Il ricchissimo programma del ventennale partirà la mattina di Sabato 3 Giugno dalla conferenza: “Dialoghi sulle maschere della Barbagia e del bacino del Mediterraneo” con relatori provenienti dal mondo culturale ed accademico. A seguire per tutta la giornata dalle ore 17 verranno presentate le maschere tradizionali ospiti della manifestazione con esposizione delle attrezzature dei Mamuthones e Issohadores nelle rispettive sedi dei due gruppi. Dalle 19 si potranno degustare i vini locali in Piazza N.S. di Loreto e concluderà la ricca giornata il concerto dei Dilliriana. Si riparte dalla mattina domenica 4 Giugno con la visita guidata gratuita ai siti archeologici: Domus de Janas di S’Eredadu - Domus de Janas di Sa ‘e Matzotzo - Sa Perda Pintà per poi proseguire con la Presentazione del libro “Oru Nostru - La mia Sardegna” di Gianni Rizzotti presso il Museo delle Maschere Mediterranee mentre in Piazza Europa gli artigiani delle maschere di Mamoiada esporranno i loro lavori.



Ma sarà alle ore 17 che lungo le vie del paese le maschere del museo prenderanno vita in una sfilata dai riti e dai suoni ancestrali con i gruppi in costume tradizionali di Mamoiada seguiti da: Tamburini e Trombettieri di (Oristano - Sardegna - Italia), Mamuthones e Issohadores (Mamoiada - Sardegna - Italia), Thurpos (Orotelli - Sardegna - Italia), Rollate (Sappada - Friuli-Venezia Giulia - Italia), Lastarii (Bucovina - Romania/Ucraina), Boteiros (Viana do Bolo - Galizia - Spagna), Grobnički dondolaši (Grobnik – Croazia). Chiusura in musica presso Piazza Santa Croce con il Trio Folk che proporrà musica tradizionale sarda.