Cor 31 maggio 2023 Vibra per il sociale: nuovi uffici e solidarietà L’azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro inaugura la nuova sede ad Alghero e sostiene la Giornata del Naso Rosso di VIP SASSARI ODV per donare un sorriso a tutti i bambini in pediatria e non solo



ALGHERO - Sicurezza sul lavoro e sorrisi dei bambini insieme. L’inaugurazione della nuova sede di una società si trasforma in attività di solidarietà. Succede ad Alghero, i protagonisti sono Daniele Porcheddu e Walter Pianezza - amministratori di Vibra Srl - e l’associazione VIP Sassari ODV.



Vibra è una giovane società ma ormai leader nel campo della sicurezza sul lavoro. Nasce nel 2022 per fornire consulenza e formazione a 360 gradi nel proprio settore sensibilizzando le aziende e gli imprenditori su un tema a dir poco importante. VIP Sassari ODV è l’associazione territoriale della federazione dei volontari clown di Viviamo In Positivo, hanno diversi progetti attivi ma sicuramente quello più conosciuto è “Clown in corsia” con cui portano la propria magia nei reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile.



Vibra Srl in questo anno di attività è cresciuta molto, tanto da aver bisogno di una nuova sede, la prima di questo tipo ad Alghero. Si tratta di un’immobile di 300 metri quadri in cui trovano posto uffici, aule e spazi per tutti i corsi in presenza: macchine di movimento terra, primo soccorso, carrelli e muletti elevatori, antincendio, hccp, mezzi agricoli e forestali, cartellonistica stradale ecc.



La nuova sede si trova in via delle Fornaie nella zona commerciale di Galboneddu, il taglio del nastro si tiene domani giovedì 1 giugno, ore 18.00, alla presenza delle tante imprese di cui Vibra è già consulente. Mentre domenica scorsa, 28 maggio, si è festeggiata anche a Sassari la 19esima Giornata Nazionale del Naso Rosso il cui scopo principale è la raccolta fondi per l’associazione e la sensibilizzazione al volontariato clown. Nel 2005 erano poco più di 20 le piazze italiane in cui si svolgeva la GNR, nel 2023 oltre 70 con l’impegno di 5000 volontari.



Niente piante, niente omaggi ai giovani imprenditori ma un sostegno a chi porta sorrisi ai più piccoli, questa è la richiesta di Porcheddu e Pianezza per unire sicurezza sul lavoro e solidarietà Come farlo è semplicissimo, basta una libera offerta con bonifico all’Iban IT58B0306909606100000169798 intestato a VIP Sassari ODV.