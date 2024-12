Cor 2 giugno 2023 Sassari: In biblioteca incontro con Cassitta La rassegna letteraria "Incontri di primavera", organizzata dall´Amministrazione comunale e partita ad aprile, si conclude a giugno con tre incontri con l´autore, tutti nella biblioteca centrale in piazza Tola con inizio alle 18



SASSARI - Appuntamento il 6 giugno con "Il volo del cormorano", l'ultimo romanzo di Pier Bruno Cosso: una storia dal ritmo serrato che lascerà il lettore senza fiato. L'8 giugno Giampaolo Cassitta presenta "C'era una volta all'Asinara": biografia romanzata di Gianfranco Massidda, fanalista sull'isola dell'Asinara dal 1964. Al centro del romanzo c'è la solitudine del faro, la vita vissuta in un luogo dominato dai venti e dalle onde e un grande atto d'amore di Gianfranco Massidda verso quella che è stata e sarà per sempre "la sua Asinara". Il 29 giugno la poeta Clara Farina accompagnerà il pubblico con incursioni poetiche che, ricordando l'origine melodica della poesia, saranno cantate. L'opera, dal titolo "A boghe Crara", rappresenta un'efficace panoramica sulla poesia contemporanea. L'ingresso è libero. Per informazioni contattare lo 079 279 380.