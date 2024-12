S.A. 4 giugno 2023 Alghero Calcio campione d´Italia under 13 I ragazzi dell´Under 13 ieri a Tirrenia hanno raggiunto un traguardo storico non solo per la città ma anche per la Sardegna. L´Alghero ha vinto contro il Reggio calcio, il Segato e San Michele Cattolica Firenze



ALGHERO - L'Alghero Calcio è campione d'Italia con i ragazzi dell'Under 13 che ieri a Tirrenia hanno raggiunto un traguardo storico non solo per la città ma anche per la Sardegna. I giallorossi si sono classificati primi sbaragliando le altre squadre finaliste selezionate in tutta la Penisola.



L'Alghero ha vinto contro il Reggio calcio (3 a 1), il Segato (per 3 a 2) e San Michele Cattolica Firenze (4-2). La classifica finale ha visto Alghero prima con 9 punti, seguita da Segato con 6 punti, San Michele 4 E Reggio 3.



«Siamo arrivati a questo, attraverso un progetto formativo e di crescita, che ci ha visto nel corso degli anni, consolidare sempre di più le nostre scelte di programmazione. La strada intrapresa, oggi è, senza dubbio quella giusta ed il risultato ottenuto è frutto del lavoro di staff e di società che ha davvero dell'incredibile. La grande opportunità dataci dal Cagliari, nell'essere Centro di Formazione e la collaborazione stretta che ci ha permesso confronto e crescita, ha un'importanza fondamentale. A tutti i nostri ragazzi ed allo staff tecnico, capitanati dal direttore generale Leonardo Tilloca e dai responsabili tecnici e della scuola calcio Manuel Pierangeli e Massimo Malfitano, ed ai mister Massimo Peana e Fabio Cossu vanno i complimenti della società. Oggi raccogliamo i frutti, di sacrifici e soprattutto confermiamo la bontà del progetto che, da sempre, punta alla valorizzazione dei giovani» il commento della società sulla pagina ufficiale Facebook.