Cor 6 giugno 2023 «Caporetto totale, unica strada le dimissioni» Udc assente per scelta politica. Salta il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2023. Pietro Sartore, Ornella Piras, Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto e Valdo Di Nolfo parlano di nuova Caporetto per il sindaco di Alghero e la sua maggioranza e chiedono le dimissioni