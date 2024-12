Cor 6 giugno 2023 L´offerta Uniss a Porto Conte Ricerche Lo scopo dell’evento, che andrà avanti fino alle 17.00, è quello di ragionare concretamente sull’offerta formativa dell’Ateneo e sulle sue possibili future evoluzioni, anche alla luce delle ricadute nell’ambito della ricerca e del mondo del lavoro



ALGHERO. Lunedì 12 giugno nella sede di Porto Conte Ricerche a Tramariglio, a partire dalle 9.30 si terrà “#update2030 - Un nuovo software per il territorio”, organizzato da Università di Sassari, Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche. Lo scopo dell’evento, che andrà avanti fino alle 17.00, è quello di ragionare concretamente sull’offerta formativa dell’Ateneo e sulle sue possibili future evoluzioni, anche alla luce delle ricadute nell’ambito della ricerca e del mondo del lavoro. Come cambiano le professioni? Cosa richiede la società? Cosa serve al nostro territorio? “#update2030 - Un nuovo software per il territorio” vuole attivare una riflessione critica su questi argomenti cruciali per lo sviluppo della classe dirigente che verrà, sia in termini di nuovi corsi di laurea, sia in termini di strumenti e modalità didattiche flessibili e avanzate.



Sarà data un’attenzione particolare alle varie dinamiche in atto (demografica, sociale, economica, produttiva, istituzionale, culturale, etc.) nel contesto locale, nazionale e internazionale, considerata la valenza strategica dell’istruzione e dell’alta formazione universitaria nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, promossa dal New Deal Europeo per l’orizzonte del 2030.



Alla giornata parteciperanno il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, la Direttrice generale di Sardegna Ricerche, Maria Assunta Serra, l’Amministratore unico di Porto Conte Ricerche Gavino Sini, il Prorettore alla Didattica dell’Università di Sassari, Pietro Pulina, i direttori dei Dipartimenti Uniss e, ognuno per le proprie competenze, le rappresentanze del mondo formativo e imprenditoriale. Interverranno anche la Professoressa Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università di Padova, nonché Delegata per la Didattica della Conferenza dei Rettori (CRUI), e la Dottoressa Claudia Girotti di Almalaurea.