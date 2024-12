Cor 8 giugno 2023 Bookolica, anteprima al Nautic Event Domani, venerdì 9 giugno, primo appuntamento targato Bookolica come anteprima della sesta edizione del festival. In programma due incontri ospitati dalla Nautic 2023, in corso per tutto il weekend nella città catalana.



ALGHERO - Scalda i motori la nuova edizione di Bookolica – festival dei lettori creativi, che domani – venerdì 9 giugno – propone un’anteprima di musica e letture all’interno del Nautic Event 2023 di Alghero. Si comincia alle 16,00, alla Banchina Dogana, con un monologo a cura del direttore artistico del festival Fulvio Accogli: "Dal commerciale al commensale - la scrittura come convivio", con testi tratti da Pinocchio alla rovescia, la storia paradossale di un bimbo che diventa burattino firmata dall’intellettuale brasiliano Rubem Alves; e da Il grande bugiardo, di Ermanno Cavazzoni, che mette in scena un caso estremo di menzogne rare, esemplari, ispirate a un fatto accaduto. Alle 20,45, sempre alla Banchina Dogana, si prosegue con “Blank reading - lettura all'impronta”, reading letterario musicale con Fulvio Accogli e Andrea Niffoi alla chitarra. Lo spettacolo affonda le sue radici nel Macbeth di Shakespeare, spaziando poi per L’intestino felice di Giule Enders, Lo Zoblatore di Sergio Olivotti e Scheletro Femmina di Francesco Cicconetti.