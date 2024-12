S.A. 16 giugno 2023 Vivifertilia, giornata di eventi in borgata Il CCN di Fertilia scende in campo per accendere i riflettori sulla città di fondazione con un evento dal programma molto variegato: mercatino artigianale, esibizioni sportive e ricreative, street food made in Sardinia, caccia al tesoro e attività per bambini, raduno delle auto storiche, writing, musica con dj set latin e La Pillola in concerto



ALGHERO - Il Centro Commerciale Naturale di Fertilia “Città di Fondazione” scalda i motori per la prima edizione di ViviFertilia. L’ambizione è accendere i riflettori sulla borgata storica della Riviera del Corallo, animarla e renderla viva. Per farlo si è scelto sabato 17 giugno, data prefestiva a pochi giorni dal solstizio d’estate. Si tratta dell’evento numero zero per il CCN di Fertilia di cui fanno parte ben 26 aziende - diversificate tra operatori del commercio, della ristorazione, del turismo e dei servizi - e che a maggio del 2022 ha ripreso le proprie attività sotto la guida della presidente Anna Sigurani.



Il programma è a dir poco variegato, Fertilia è pronta ad accogliere un pubblico molto ampio ed eterogeneo, grazie alle diverse attività proposte da mattina a notte: mercatino artigianale, esibizioni sportive e ricreative, street food made in Sardinia, caccia al tesoro e attività per bambini, raduno delle auto storiche, writing, musica con djset latin e La Pillola in concerto. Il direttivo del Centro Commerciale Naturale è al lavoro da tempo insieme all’associazione Meet Sardinya - che si occupa di tutta la parte sportiva e ricreativa - al Comitato Festeggiamenti San Marco, al Comitato di Quartiere Fertilia – Arenosu e a tante e tanti collaboratori: la macchina organizzativa è complessa ed ha il patrocinio del Comune di Alghero, di Fondazione Alghero e del Parco Naturale Regionale di Porto Conte.



Soddisfazione per la presidente del CCN Anna Sigurani che afferma «è la prima volta che il nostro Centro Commerciale Naturale realizza una manifestazione di questo tipo, la risposta dei residenti e delle aziende è stata fondamentale, abbiamo costruito un programma molto intenso e adatto a chiunque, Fertilia vi aspetta tutte e tutti a braccia aperte». La manifestazione si snoda per le strade della borgata, partendo dal centro di prima formazione, quindi piazza Venezia Giulia, via Pola e Piazza San Marco, per poi andare alla ricerca della storia e delle bellezze della città di Fondazione fino alle sponde della Laguna del Calich.



Dalla mattina e fino alla sera artigiani e creatori di opere dell’ingegno animeranno via Pola, il collegamento tra piazza San Marco e Piazza Venezia Giulia sarà adibito a galleria commerciale e artigianale a cielo aperto. Mentre nelle due piazze si concentreranno la maggior parte delle attività: la mattina, prima, l’estemporanea di writing figurativo con bombolette spray dell’illustratore e pittore Dott. Fonk e poi l’esposizione delle auto storiche in collaborazione di Aci Sassari. Nel pomeriggio tanto sport, con piazza San Marco che diventa il quartier generale di diverse esibizioni: kick boxing, rugby, pattinaggio, baseball, muay thay, calcio e basket. La palla a spicchi è protagonista anche di un torneo amatoriale 3 contro 3 in stile playground, sia per under che per adulti. Per gli amanti della bicicletta è prevista una pedalata ecologica alla scoperta delle meraviglie naturalistiche di Fertilia, del Calich e del Parco di Porto Conte.



Il programma della giornata si chiude con tanta musica dal vivo, sarà Dj D_One ad aprire le danze con una selezione di latin music e infine, special guest dell’evento, La Pillola in concerto: una delle band più affermate nel territorio, 20 anni di musica alle spalle, centinaia e centinaia di concerti in tutta la Sardegna con un unico obiettivo, far divertire, ballare e cantare con il loro repertorio pop-rock. ViviFertilia è una manifestazione a misura di bambini e famiglie con due importanti appuntamenti a loro dedicati. La mattina la caccia al tesoro, con i più piccoli avranno la possibilità di scoprire la bellezza e la storia di Fertilia attraverso il gioco, e nel pomeriggio un laboratorio ludico ricreativo ecosostenibile. Grande spazio anche per la gastronomia, la tradizione culinaria sarda rivisitata in chiave street food. Diverse le proposte gastronomiche che il Centro Commerciale Naturale ha messo in campo per ViviFertilia, tra cui spicca il vitello sardo, rigorosamente a km 0, che verrà arrostito direttamente in piazza Venezia Giulia.