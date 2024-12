Mimmo Pirisi 16 giugno 2023 L'opinione di Mimmo Pirisi Bilancio deludente per una città ferma



Niente di nuovo nell'ultimo bilancio approvato con 6 mesi di ritardo

dall'amministrazione Conoci con il voto contrario delle opposizioni, un

bilancio in ordine con i conti così è stato definito (non poteva essere

altrimenti) come d'altronde tutti i bilanci degli ultimi 20 anni ad

Alghero, quello che invece risulta dai numeri e che abbiamo fatto

notare in Aula che ci sono poche risorse dedicate al decoro urbano e

extraurbano, pochi asfalti previsti e tasse comunali non aumentate

perché già al massimo nelle aliquote, mentre dove si poteva aumentare

sono state aumentate mi riferisco alla Tari, ai parcheggi, alla tassa di

soggiorno e al canone del suolo pubblico per citarne alcuni, tutto

fermo nelle grandi opere pubbliche circonvallazione, ex cotonificio,

piscina comunale, sede storica via Colombano o sistemazione delle scuole

comunali ancora lontani dalla conclusione dei lavori.



Niente da fare ancora per la casa di riposo di Viale della Resistenza ancora al progetto preliminare (dopo 4 anni) mentre l'attuale dimora dei nostri anziani attende da tempo una riqualificazione più idonea alle esigenze degli ospiti, per quanto riguarda la sede dei servizi sociali ancora fermi negli uffici de Lo Quarter (dovevano essere trasferiti da anni questo era quello dichiarato in campagna elettorale), nessun

investimento per le strutture sportive (campi e palestre), nessun

miglioramento nella viabilità cittadina e neanche dal versante parcheggi

sempre insufficenti da anni, nessun investimento o acquisto per

l'edilizia popolare (nonostante i soldi in cassa) nessun strumento

urbanistico approvato (Puc., piano centro storico, Pul, piano del

traffico e del rumore senza dimenticare il piano del commercio chiuso da

anni nei cassetti, nessun miglioramento nelle periferie e nell'agro

cittadino, senza contare l'assenza totale nel confronto e nelle

rivendicazione sui gradi temi come aereoporto, ospedali, 4 corsie,

porto solo per citarne alcuni.



Questa una sintesi del bilancio 2023 e dei 4 anni dell'amministrazione Conoci e nel frattempo aumenta l'avanzo di amministrazione che la giunta Conoci non riesce a spendere in parte per il ritardo nell'approvazione del bilancio e per l'inconcludenza della maggioranza e in parte per i tempi della burocrazia e la città aspetta e arretra nei confronti di altri centri dell'isola tutto questo avviene nel silenzio della maggioranza che in aula fa scena muta e l'unica nota degna di attenzione è la fibrillazione all'interno della maggioranza che di fatto perde un gruppo politico importante come l'udc che non si sente rappresentato e tutelato abbastanza. Vedremo nei prossimi mesi gli sviluppi in merito per attendiamo che i pochi soldi a disposizione vengano spese bene e celermente.



*Consigliere comunale Pd