S.A. 16 giugno 2023 Processo penale simulato a Sassari Processo penale simulato: gli studenti di Giurisprudenza si mettono alla prova nell´Aula Magna dell´ateneo. Il 22 giugno iniziativa dell´associazione ELSA



SASSARI - Giovedì 22 giugno alle 15.30 nell'Aula Magna dell'ateneo, alla presenza del Rettore Gavino Mariotti, si svolgerà il Processo penale simulato, quale fedele riproduzione di un iter processuale che ripercorre i tratti salienti del dibattimento penale. L'attività, cominciata il 9 giugno, è inserita nell’ambito della Moot Court Competition organizzata dell’Elsa Sassari (The European Law Students’ Association) e del Progetto PON “Just Smart”, in collaborazione con le Cattedre di Diritto processuale penale, di Diritto Penale e Diritto Penale II del Dipartimento di Giurisprudenza, con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari.



Allestita sotto forma di competizione tra squadre composte da studenti del Dipartimento di Giurisprudenza - a seguito di uno specifico percorso didattico volto alla formazione giuridica e allo studio dei casi sottoposti agli iscritti - l’iniziativa permetterà agli studenti di cimentarsi in un’attività laboratoriale idonea a introdurre alla futura pratica forense, sia dal punto di vista dell’accusa sia in riferimento all’attività difensiva.



Dinanzi a un collegio giudicante, formato anche da magistrati in servizio nei tribunali del territorio, le squadre dovranno interpretare i ruoli del pubblico ministero e dei difensori degli imputati, con l’ausilio di avvocati tutor; nel prestare particolare attenzione all’applicazione concreta degli strumenti giuridici teorici appresi nel percorso accademico, gli studenti dovranno predisporre la più efficace strategia processuale. Sono stati istruiti degli “attori” che dovranno recitare i ruoli dei diversi soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo (imputati, testimoni, periti, forze dell’ordine) al fine di rendere la simulazione processuale il più possibile realistica. Al termine della trattazione dei casi, il comitato scientifico – composto da docenti universitari del Dipartimento di Giurisprudenza – individuerà le squadre che dovranno affrontarsi in finale il 22 giugno nella trattazione di un nuovo caso. Al termine della giornata verrà proclamata la squadra vincitrice della competizione e sarà assegnato il premio per il miglior oratore.