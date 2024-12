S.A. 5 luglio 2023 Apprendistato, al via bando in Sardegna Dopo la pubblicazione dei dati di Confartigianato che collocano l´isola all´ultimo posto in Italia, la Regione pubblica il nuovo avviso pubblico



CAGLIARI - L’assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato un avviso da oltre un milione di euro dedicato all’apprendistato professionalizzate, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’apprendistato ha registrato in Sardegna: 2.585 sono gli assunti entro il 1 gennaio 2023, di cui 1.579 uomini, 1.006 donne. Lo scorso anno, infatti, solo 2.747 giovani sardi sono entrati nel mondo del lavoro con questo particolare contratto su un totale di 75.858 nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tale dato pone la nostra regione all’ultimo posto nazionale, subito dopo il Molise (5,8) e la Basilicata (6,0). In testa, al contrario, l’Umbria dove si contano 17,6 nuovi rapporti di apprendistato ogni cento nuovi rapporti attivati per under 30; segue il Piemonte con 14,7. Tutto contro la media nazionale del 10,7%.



Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, sui

dati INPS, nel 2022 nell’Isola si sono contate solo 3,6 nuove

assunzioni con l’apprendistato ogni 100 nuovi rapporti attivati. Nel

2018 nell’Isola i contrattualizzati furono 6,7 su 100. A livello provinciale, la migliore delle province sarde è Oristano

(97esima posizione), con 245 assunzioni con apprendistato (5,7

assunzioni ogni 100); segue Cagliari (99esima) con 1.131 (5,6), Nuoro

(104esima) con 293 (3,8), Sassari-Gallura (106esima) con 827 (2,5) e

Sud Sardegna (107esima) con 251 (2,4). L’avviso è finalizzato all’individuazione dei soggetti attuatori dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, che dal 3 luglio potranno candidarsi per la costituzione del catalogo per il periodo 2023/2025. L’offerta formativa ha una durata complessiva pari a un monte ore non superiore a 120 per tutto il triennio, articolato in moduli di 40 ore per ciascun anno di durata del contratto, che si differenzia a seconda del livello di scolarità dell’apprendista al momento dell’assunzione.



Più nello specifico: 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di diploma di laurea; 80 ore spalmate in tre anni per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media superiore, oppure di qualifica o diploma professionale. Per gli apprendisti che abbiano già frequentato percorsi formativi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, la durata del percorso formativo, invece, si riduce a condizione che l’attività formativa pregressa sia debitamente attestata. Infine, per gli apprendisti assunti con contratto stagionale di durata superiore ai 6 mesi il percorso formativo è pari a 40 ore. L’ avviso è rivolto alle agenzie formative in forma singola o associata accreditate ed è finalizzato alla costituzione, all’interno del territorio regionale, dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.



I destinatari dell’offerta formativa sono gli apprendisti in possesso dei requisiti (previsti dall’art. 44 del D. lgs. 81/2015) residenti o domiciliati in Sardegna e assunti da imprese con almeno una sede operativa nella Regione, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante, che posseggano i seguenti requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di una qualifica professionale. Il bando è finanziato con risorse nazionali assegnate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Autonoma della Sardegna per un ammontare pari a € 1.451.127,00 ripartito in quattro macroaree territoriali, Sud, Centro Ovest, Centro Est, Nord. Le domande potranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 3 luglio 2023 ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 17 luglio 2023.