S.A. 16 giugno 2023 Vele Blu, il mare più bello è in Sardegna Primato della Sardegna per Legambiente e Touring Club Italiano, che è la regione più premiata con 7 località, a partire dalla prima in classifica, Baunei, in provincia di Nuoro. Tra le altre Bosa, Cabras e Santa Teresa di Gallura



CAGLIARI - Sono le 21 località marine che conquistano le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano. La guida blu "Il mare più bello 2023" conferma il primato della Sardegna, che è la regione più premiata con 7 località, a partire dalla prima in classifica, Baunei, in provincia di Nuoro. Seguono la Toscana con 4 località; la Puglia e la Campania entrambe con 3 e la Sicilia con 2. Chiudono la classifica, la Basilicata e la Calabria, new entry di quest'anno, che raggiunge la vetta con Tropea. Le Cinque Vele premiano quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi di eccellenza con strategie di sviluppo sostenibile.



Tra le altre località sarde premiate con le Cinque Vele si trovano Domus de Maria (Su), nel sud dell'isola, Bosa (Or) e Cabras (Or), con l'Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e l'Isola di Mal di Ventre, nella costa di nord ovest e ancora Posada (Nu), Budoni (Ss) e Santa Teresa di Gallura (Ss) nel tratto di litorale nord orientale.



«La nostra guida può essere paragonata ad un faro in un porto - ha dichiarato durante la conferenza stampa il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani - un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni politiche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo».