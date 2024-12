S.A. 19 giugno 2023 Martial Alghero: 4 nuove cinture nere di karate Pinna Omar, Maira Barabesi, Llúcia Nurra e Emanuele Marras i nomi dei quattro atleti algheresi promossi con i complimenti della commissione



ALGHERO - Si sono tenuti a Sassari gli esami di cintura nera della Fijlkam. Numerosi atleti da tutta la Sardegna si sono presentati per sostenere l esame, valutati dalla commissione tecnica presieduta dal presidente di settore Sergio Setzu.



Dopo ore di prove, sia di forme, che di combattimento e di applicazioni di difesa personale, 4 giovani atleti algheresi della Martial Gym hanno avuto il piacere di essere promossi al grado federale di cintura nera primo Dan. Pinna Omar, Maira Barabesi, Llúcia Nurra e Emanuele Marras i nomi dei 4 promossi con i complimenti della commissione.



Grande festa per i tecnici della società algherese che per l'occasione erano tutti presenti a Sassari. Ora la società inizia gli allenamenti all' aperto al parco Rafael Caria, per poi riprendere in autunno alla palestra del liceo Scientifico.