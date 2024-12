S.A. 19 giugno 2023 Bando borghi turistici: domande entro l´11 settembre Pnrr: sono stati stanziati contributi a fondo perduto rivolti a iniziative imprenditoriali ubicate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici



CAGLIARI - Nell'ambito del PNRR, grazie al finanziamento dall’Unione europea – NextGenerationEU - sono stati stanziati contributi a fondo perduto rivolti a iniziative imprenditoriali ubicate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Destinatari del provvedimento sono:



Micro, piccole e medie imprese in forma singola o in aggregazione, costituite o che intendono costituirsi in forme societarie di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e ss. del Cod. civ., le associazioni non riconosciute, le organizzazioni non profit con personalità giuridica, gli Enti delTerzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”;

Persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale;

Imprese agricole che realizzano iniziative non riconducibili alla produzione primaria dei prodotti agricoli.



Il contributo è concesso previa procedura valutativa con procedimento a graduatoria articolata su base regionale. Le domande potranno essere presentate entro le ore 18:00 dell’11 settembre 2023 esclusivamente sul sito di Invitalia.