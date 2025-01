Cor 22 giugno 2023 Una sassarese ai giochi europei di Cracovia Domani in Polonia Jessica Meloni porta la Muay thai nell´Olimpo dello sport. La Muay thai, la millenaria arte marziale dei re thailandesi, entra così per la prima volta all´interno di una competizione organizzata dai Comitati olimpici europei



SASSARI - Quella del 23 giugno sarà una data storica per la Muay thai sarda e quella italiana in generale. E a scriverla sarà Jessica Meloni, atleta sassarese del team Tarantini. La "nak su" del Fight club di via Venezia partirà, infatti, alla volta di Cracovia per partecipare alla terza edizione dei "Giochi europei", in programma sino al 2 luglio nella città polacca. La Muay thai, la millenaria arte marziale dei re thailandesi, entra così per la prima volta all'interno di una competizione organizzata dai Comitati olimpici europei, dopo il recente riconoscimento da parte del Coni.



E a traghettarla in questo importante viaggio ci sarà appunto la sassarese Jessica Meloni, campionessa trentacinquenne che vanta il titolo italiano Federkombat e WBC. L'atleta è stata convocata in Nazionale per partecipare agli Euro Games, i giochi Europei organizzati dai Comitati olimpici del vecchio continente che fungeranno anche, come per judo e pugilato, da accesso e qualificazioni ai giochi di Parigi 2024. Le nazionali azzurre che compongono il team Italia, accompagnate dal presidente Malagò che ieri ha inaugurato casa Italia, pullulano di campioni.



Tantissima la soddisfazione del tecnico Angelo Tarantini e del comitato sardo Federkombat: «Vediamo coronati i sacrifici di una ragazza che in questi anni, con la sua passione e attenta dedizione alla disciplina, ha dimostrato di possedere quella cultura del lavoro che, messa in pratica, porta a risultati davvero importanti». La partenza è fissata per venerdì 23, mente i combattimenti inizieranno domenica 25.