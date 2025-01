Cor 22 giugno 2023 Centrale Enel, Pirisi: così non va Il capogruppo del Partito democratico Alghero contesta pesantemente la scelta di realizzare da parte dell´Enel di una nuova centrale elettrica alle porte della città nella parte sud, a pochi metri dal centro abitato



ALGHERO - Commissione consultiva mercoledì ad Alghero sulla realizzazione da parte dell'Enel di una nuova centrale elettrica alle porte della città, nella parte sud a pochi metri dal centro abitato, dalla casa per anziani e da qualche albergo. «Ancora una volta ci troviamo a dover condividere un progetto calato dall'alto e che in questo caso parrebbe abbia avuto anche un via libera, almeno a parole, dagli uffici comunali». Il capogruppo del Partito democratico Alghero, Mimmo Pirisi, contesta pesantemente la scelta.



«Abbiamo cercato di capire il più possibile sia dai funzionari comunali che dai tecnici Enel e anche dal comitato spontaneo nato per bloccare questa iniziativa i particolari del progetto e se avevamo qualche dubbio qualche settimana fa, oggi siamo ancora più convinti che questa localizzazione non è adeguata per una serie di ragioni: sicurezza, vicinanza all'abitato e anche all'utilità paventata del progetto» attacca Pirisi.



«Non credo, salvo sorprese, che questa pratica possa ottenere il via libera del consiglio comunale - conclude il capogruppo Dem - vedremo nelle prossime settimane se l'Enel insistera con il progetto fino ad arrivare all'esproprio per uso pubblico paventato nell'incontro di oggi o come chiesto dai consiglieri e dal comitato spontaneo si lavora per una location diversa, meno impattante e più sicura per gli abitanti» chiude Mimmo Pirisi annunciando il voto contrario dell'opposizione.