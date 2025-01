G.P. 25 giugno 2023 Allerta arancione, pericolo incendi



Oristano, dalla Protezione Civile regionale un avviso di allerta arancione per oggi, domenica 25 giugno: previsione di alto pericolo e stato di attenzione rinforzato per incendi. Già nella giornata di ieri, tredici incendi in poche ore