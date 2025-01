Cor 25 giugno 2023 Bilaterali ad Alghero: Riformatori con Sardegna al Centro Proseguono gli incontri bilaterali dei Riformatori Sardi ad Alghero. Nei giorni scorsi la stretta di mano con i rappresentanti locali di Sardegna al Centro 20.20 capitanati da Toti Columbano



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è svolto il nuovo incontro tra i coordinamenti cittadini di Sardegna al Centro 20.20, rappresentati da Columbano e Deriu e i Riformatori Sardi di Alghero, alla presenza del capogruppo in consiglio, Alberto Bamonti, e di Pier Paolo Carta della secreterà cittadina. L'incontro, volto al dialogo e al confronto tra le due forze politiche presenti in città, segue il recente bilaterale con Fratelli d'Italia Alghero.



«È stato un incontro utile e proficuo con una apprezzabile visione di prospettiva in vista degli imminenti appuntamenti elettorali che si terranno nei prossimi mesi, sopratutto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero» il commento dei Riformatori, che hanno voluto ringraziare Toti Columbano, volto noto in città non solo nel campo politico e sportivo, per il «fruttuoso confronto e interessante scambio di idee».



Nella foto: la stretta di mano tra Riformatori Sardi Alghero e Sardegna al Centro 20.20