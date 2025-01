S.A. 28 giugno 2023 Destinazione Sorso: nuovi progetti e mostre Presentati il progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” e la Mostra etnografica dedicata all’abito tradizionale di Sorso. Tutti i dettagli



SORSO - Presentati il progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” e la Mostra etnografica dedicata all’abito tradizionale di Sorso. Al Palazzo Baronale sono stati l’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu e la curatrice della mostra Vanna Pina Delogu a illustrare le due iniziative. A partire dal progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” nato da un'idea dell'Amministrazione comunale e finanziato in parte dalla Fondazione di Sardegna. Una iniziativa che mette insieme cultura e tradizioni, identità e ambiente con una serie articolata di opere destinata a rimanere in modo permanente alla fruizione della comunità e dei turisti.



«È un progetto al quale questa Amministrazione tiene in modo particolare - ha sottolineato l’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu - perché diverso dal classico evento che ha un inizio e una fine sebbene spesso ripetuto negli anni». In quest’ ottica è stato pensato un itinerario che dalla città porta ai luoghi produttivi dell’agro, luoghi con una storia millenaria di produzioni agricole, vinicole e olivicole, che hanno reso famosa Sorso per la produzione di vini e di olio extravergine di oliva di altissimo pregio. Attraverso il percorso enogastronomico, tra visite a cantine e frantoi, gli ospiti saranno accolti e integrati nelle fasi produttive dell’intera stagione agraria e indirizzati verso la conoscenza del patrimonio storico e artistico che il territorio offre, dal prenuragico fino ad i giorni nostri, senza trascurare il patrimonio naturale e paesaggistico legato alla balneazione e l’importante zona umida SIC dello Stagno e Ginepreto di Platamona che si affacciano sul Golfo dell’Asinara.



«L’Amministrazione comunale - afferma il Sindaco Fabrizio Demelas - sta lavorando costantemente alla valorizzazione dell’identità della nostra Città, del suo territorio e delle sue tradizioni». La Mostra - “Sulle ali della tradizione” - La Mostra etnografica inaugurata nei giorni scorsi accompagna il visitatore nelle antiche sale del Palazzo Baronale che ospitano preziosi abiti della tradizione di Sorso. L’allestimento sarà visitabile al Palazzo Baronale fino a dicembre negli orari di apertura dell’Infopoint Turistico: martedì, giovedì e sabato dalle 15:30 alle 20:00 / mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:00 alle 13:00.