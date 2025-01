S.A. 30 giugno 2023 Fc Alghero: via agli Open Day FC Alghero programma la prossima stagione partendo dalle nuove leve e allargando la famiglia alle categorie Giovanissimi, Allievi e Femminile



ALGHERO - Già pronte le divise giallorosse per i nati a partire dal 2007 e fino al 2010 per i maschietti e dal 2010 al 2012 per creare la squadra femminile. Già individuati parte degli atleti che dalla Nettuno entreranno nelle squadre ma per completare la rosa, la società, guidata da Andrea Alessandrini, ha programmato gli OPEN DAY per la prossima settimana.



Il 4 luglio dalle 17:30 alle 19 raduno per i Giovanissimi 2009/2010; il 5 luglio dalle 17:30 alle 19 categoria Allievi 2007/2008. Per entrambe le categorie gli Open Day si svolgeranno al campo di Santa Maria La Palma. La data per il raduno Femminile sarà l’11 luglio dalle 17:30 alle 19 al Campo Nettuno per le nate tra negli anni 2010-2011-2012. Per prenotare la partecipazione al raduno, gli atleti dovranno compilare la scheda di registrazione, portare un certificato medico sportivo in corso di validità, il kit di allenamento e tanto entusiasmo.



«Alla base di ogni nostra squadra c’è la voglia di stare insieme e divertirsi. Ciò che chiediamo di portare ad ogni allenamento – anche per la prima squadra – è il desiderio di mettersi in gioco e migliorare, di vivere momenti di complicità con i propri compagni, la consapevolezza che la vera vittoria si ottiene quando si è coesi e che il sacrificio di un’intera stagione di allenamenti viene ripagato dal calore della squadra al termine di ogni partita», commentano dalla dirigenza FC Alghero. Per informazioni sulla partecipazione agli open day FC Alghero è possibile inviare una mail a info@fcalghero.it o un messaggio whatsapp al numero 350 1355211.