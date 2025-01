Cor 4 luglio 2023 «Reflui in agro, sicurezza e rispetto regolamenti» Il mondo delle campagne in allarme dopo lo stop al riutilizzo dei reflui del depuratore di Alghero (San Marco) e le accese schermaglie col Parco di Porto Conte. Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra replica a distanza ai vertici di Tramariglio che minacciavano denunce per la decisione di interrompere il riutilizzo in assenza dell´aggiornamento del piano di gestione