Birralguer: apre le danze la Bandabardò

ALGHERO - Un grande concerto è pronto ad accendere l'estate della città del corallo: giovedì 17 luglio, la storica Bandabardò accenderà la ventunesima edizione del Birralguer Sardinian Craft Beer Festival, l’evento che da oltre un decennio anima l’estate algherese con musica, sapori autentici e birra artigianale. Reduce dal tour europeo e fresca della pubblicazione del nuovo album di inediti Fandango (in uscita il 28 marzo per OTRlive con distribuzione ADA/Warner Music), la Bandabardò è pronta a portare sul porticciolo turistico di Alghero tutta la sua energia, il suo inconfondibile sound e quella scintilla di sana follia che da oltre trent’anni la rende una delle band più amate d’Italia.



Nella magica cornice della Banchina Millelire, tra le luci del porto turistico e il profumo del mare, il pubblico del Birralguer potrà vivere un concerto unico: in scaletta i brani più iconici che hanno fatto la storia della band, alcune canzoni raramente eseguite dal vivo e naturalmente i nuovi pezzi tratti da Fandango. A guidare la serata, la voce di Finaz, affiancata da Ramon e dagli altri bardozziani: Orla alla ‘chitarrona’, Bachi al basso e contrabbasso, Nuto alla batteria, Pacio alle tastiere, Ramon anche alla tromba e percussioni e Cantax al mix dei suoni. Una formazione solida, corale e appassionata, pronta a far vibrare la città. Fandango è più di un album: è un inno alla vita, alle sue contraddizioni e alla sua esplosiva bellezza. Come la stessa Alghero, capace di intrecciare storia, musica e convivialità in un unico grande abbraccio che si respira tra le vie del centro storico e sul lungomare. Il concerto della Bandabardò sarà il grande evento d’apertura del Birralguer Sardinian Craft Beer Festival 2025: quattro giorni di musica dal vivo, dj set, food truck, artigianato e naturalmente birra artigianale sarda, per celebrare insieme l’estate più autentica e gioiosa.