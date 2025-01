Menabò nuovo attaccante della Torres

S.A. 5 luglio 2023 Menab˛ nuovo attaccante della Torres Menab˛ arriva dalla serie D e precisamente dal Bra dove si Ŕ messo in evidenza lo scorso anno con 19 gol in 37 presenze



SASSARI - ╚ Simone Menab˛ il primo rinforzo per l'attacco della Torres 2023-2024. Punta centrale, nato a Chivasso, prestante fisicamente - Ŕ alto 192 cm - Menab˛ arriva dalla serie D e precisamente dal Bra dove si Ŕ messo in evidenza lo scorso anno con 19 gol in 37 presenze. L'anno precedente, sempre in quarta serie nazionale ma con la maglia del Fossano, Menab˛ ha totalizzato 33 presenze e 12 reti.



Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, ha vestito poi le maglie del Borgaro, del Savona, del Pont Donnaz e della Biellese, prima dell'esplosione a suon di gol delle ultime due stagioni. Menab˛ ha firmato con la Torres un contratto annuale con opzione per il secondo anno. A Simone va il grosso in bocca al lupo della societÓ per la nuova avventura in maglia Torres.