video Cor 7 luglio 2023 «Garantire il diritto alla mobilità dei Sardi»



«Il tema non ammette più ritardi». Ieri l´importante incontro presso il Ministero dei Trasporti: sullo stesso tavolo Governo, Regione ed F2i con l'obiettivo di una maggiore sinergia tra gli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari per individuare una strada comune con soluzioni alle criticità. Le parole del presidente Michele Pais Regione e F2i sullo stesso tavolo a Roma