Cor 8 luglio 2023 Its, il percorso formativo del futuro Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nell´istruzione professionale. L’idea del futuro degli Its si lega all’evento che si è tenuto ad Alghero, organizzato dall´its Academy Tagss



SASSARI - Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) svolgono un ruolo fondamentale nella formazione e nell'istruzione professionale. Essi offrono programmi formativi specializzati che preparano gli studenti per l'ingresso diretto nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi a livello universitario.

L’idea del futuro degli Its si lega all’evento che si è tenuto oggi ad Alghero, organizzato dall'its Academy Tagss su "Riforma degli Its per uno sviluppo economico e sociale del Paese." cui hanno preso parte numerosi soggetti attivi in tutta la Sardegna che in questo percorso formativo credono e continuano a lavorare a beneficio non solo di chi è alla ricerca di un lavoro ma anche a vantaggio delle imprese alla ricerca di lavoratori formati capaci di raggiungere un buon livello di specializzazione.



L'importanza degli ITS nella formazione così come sottolineato da numerosi interventi, non ultimo quello del presidente nazionale degli Its Guido Torrielli, può essere analizzata da diverse prospettive.

Innanzitutto l’elemento legato alla specializzazione: gli ITS offrono corsi di studio mirati a settori specifici, come l'automazione industriale, l’agroalimentare, l'informatica, l'energia sostenibile, la meccatronica, il turismo e molti altri. Questo permette agli studenti di acquisire competenze specialistiche e professionali in un determinato settore, rendendoli altamente qualificati per le esigenze del mercato del lavoro. Altro fattore determinante è la connessione con il mondo del lavoro: Gli ITS collaborano strettamente con le imprese e il mondo produttivo locale. Questa collaborazione si traduce in stage, progetti di apprendimento sul campo, visite aziendali e insegnanti provenienti dal mondo professionale.



Ciò garantisce che gli studenti siano esposti alle realtà lavorative e alle esigenze del settore, acquisendo competenze richieste e pertinenti per il mercato del lavoro. Anche perché uno dei punti di forza degli ITS è che si adattano rapidamente ai cambiamenti tecnologici e alle esigenze del mercato. Grazie alla loro flessibilità, sono in grado di sviluppare e aggiornare costantemente i programmi formativi, tenendo conto delle nuove tendenze e tecnologie emergenti. Ciò garantisce che gli studenti siano formati con le competenze più attuali e richieste dal settore in cui opereranno.

Posto che l’azione degli ITS riduca lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze: gli ITS, infatti, sono progettati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e per colmare il divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili tra i candidati.



Offrendo una formazione pratica e specifica, gli ITS contribuiscono a ridurre lo squilibrio tra la domanda e l'offerta di competenze, fornendo alle imprese candidati qualificati e pronti all'impiego. Complessivamente, come hanno ribadito anche Pasquale Tanda e Ottavio Sanna, presidente e direttore dell’Its Academy Tagss, gli ITS rivestono un ruolo essenziale nella formazione professionale, fornendo agli studenti competenze specialistiche, connessioni con il mondo del lavoro e una formazione allineata alle esigenze del mercato. Per tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera professionale con solide basi tecniche e pratiche.